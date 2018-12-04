Bursa Adliyesi Önünde Engellilere Duyarsız Sürücü

04 Aralık 2018 Salı 14:40



04 Aralık 2018 Salı 14:40

BURSA Adliye Sarayı'nda engelli memur İbrahim Parlak, engelliler girişinde ticari aracın sürücü tarafından kapatılmasına tepki gösterdi.Daha dün Engelliler Günü'nün kutlandığını ifade eden İbrahim Parlak, duyarsız sürücü tarafından engelliler girişinin kapatılmasıyla 20 dakika soğukta beklediğini ve mesaiye geç kaldığını belirtti. Beş yıllık memur olan 40 yaşındaki İbrahim Parlak, "Öğle saatinde adliye binasının dışına çıktım. Mesai saatinde döndüğümde engelliler girişinde bir aracı park halinde görünce şaşkına döndüm. Normal insanlar kenarından geçebiliyor. Ama, benim gibi bir engellinin aracı ile ne içeriye girmesi, ne de dışarıya çıkması şu durumda mümkün değil. Bir acil olay da yaşanabilirdi. Gelen bir ambulans ekibinin sedyeyle içeriye girmesi mümkün olamazdı. Sürücülerin veya başka bir iş için gelen kişilerin daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyorum. Bu sadece Bursa Adliyesi'nde değil, başka kurum veya yerlerde de olabilir. Bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.- Bursa