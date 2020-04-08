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Bursa Adliyesinde korona virüs Önlemi

Vatandaşların sağlığı için korona virüs ile mücadele kapsamında seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, adliye binalarını dezenfekte etti.

08.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:20
Bursa Adliyesinde korona virüs Önlemi
Vatandaşların sağlığı için korona virüs ile mücadele kapsamında seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, adliye binalarını dezenfekte etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirlerini arttıran Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde virüse karşı adeta savaş açtı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydan, cadde, sokak ile ibadethanelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, son olarak İstanbul yolundaki yeni adliye binası ve Uluyol'daki eski adliye binasını dezenfekte etti. Adliyede duruşma salonlarından oturma alanlarına, kapı kulplarından otoparka kadar tüm bloklar iki gün boyunca büyük bir titizlikle ilaçlandı. Toplam bin 100 odanın dezenfekte edildiği çalışma, özel koruma kıyafetli ve maskeli temizlik görevlileri tarafından yapıldı.

Şehrin sağlıklı kalması için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükümetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Bizler, belediye olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte etmeye özen gösteriyoruz. İnşallah, en kısa zamanda sağlıklı ve güzel günlerimize geri döneceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, İstanbul, Güncel
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