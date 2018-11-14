Bursa Adliyesinde Mübaşirin Darbedilmesi

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:58



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:58

Büro Memur-Sen Bursa Adliye Şubesi öncülüğünde toplanan üyeler ve avukatlar, mübaşir Bedir Yıldız'ın duruşma öncesi bir sanık tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.Adliye önünde toplanan grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Aksu, saldırıyı nefretle kınadıklarını söyledi.Aksu, mübaşirlerin her geçen gün artan dava dosya sayısı nazara alındığında sorumluluk ve yükümlülüklerinin arttığına dikkati çekerek, "Mübaşirlerimiz kalemdeki işlerin yanı sıra duruşmalarda vatandaşla ilk muhatap olan kamu görevlileridir. Bu saikle özellikle ceza mahkemelerinde zaten gergin olan tarafların tartışma ve kavgalarına tanıklık eder, tarafları yatıştırmaya çalışır, bir yandan da duruşma düzenini sağlamakla görevlidir. Tüm bu görevlerinin üzerine bir de dosyanın taraflarının şiddetine maruz kalmaları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.Aksu, ayrıca mübaşirlerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.Mübaşir Bedir Yıldız ise "Olay Türk adaletine intikal etmiştir, Türk yargısına, adaletine güveniyoruz. Umarım şahıs en ağır cezayı alır." diye konuştu.Psikolojik tedavi gördüğü bildirilen 20 yaşındaki Muhammet Reşit P, önceki gün 26. Asliye Ceza Mahkemesi önünde babasının konuştuğu mübaşir Bekir Yıldız'a kafa atmıştı. Yaralanan Yıldız, adliyedeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılmış, Muhammet Reşit P. ise tutuklanmıştı.