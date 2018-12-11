Bursa Adliyesinde Mübaşirin Darbedilmesi Davası

11 Aralık 2018 Salı 15:19



11 Aralık 2018 Salı 15:19

Bursa Adliyesinde duruşma saatini beklerken mübaşiri darbeden tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Reşit Polat (19), müşteki mübaşir Bedir Yıldız (47), tarafların avukatları ve yakınları katıldı.Cumhuriyet savcısı tarafından üç günde iddianamesi hazırlanarak hakkında "kasten yaralamak" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Polat, savunmasında pişman olduğunu söyledi.Tanık sıfatıyla mahkemede dinlenen sanığın babası Mehmet Polat, "26. Asliye Ceza Mahkemesinin önünde beklerken duruşma bir saat gecikince oğlumun psikolojik rahatsızlığı olduğu için mübaşire 'Bize yardımcı olamaz mısın?' diye sordu. Mübaşir de yoğunluktan dolayı 'Derdinizi içeride anlatırsınız.' dedi. Oğlum sinirlendi ve mübaşire kafa attı. Ben o an oğlumu tutamadım." diye konuştu.Mübaşir Bedir Yıldız ise sanıktan şikayetçi oldu, cezalandırılmasını istedi.Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Muhammet Reşit Polat, 12 Kasım'da 26. Asliye Ceza Mahkemesi önünde babasının konuştuğu mübaşir Bekir Yıldız'a kafa atmıştı. Yaralanan Yıldız, adliyedeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılmış, Muhammet Reşit Polat ise tutuklanmıştı.