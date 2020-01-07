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Bursa AFAD'dan ANDA'ya arama kurtarma eğitimi

Bursa AFAD ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK'larının müdahale birimlerinde görev alan personel eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

07.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:06 Bursa AFAD'dan ANDA'ya arama kurtarma eğitimi
AFAD ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK'larının müdahale birimlerinde görev alan personel eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Kurulduğu günden beri eğitimlerine ara vermeden devam eden ANDA Arama Kurtarma ekibi, hafta sonunda iki gün süren arama kurtarma eğitimi aldı. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlülüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde temel afet bilincinin yanında Bursa AFAD Birlik Müdürlüğü enkaz alanında kurtarma ekibinin kuruluşu, enkaz bilgisi, bina triyaji, enkazda durum muhakemesi, enkaza güvenli yaklaşım, enkazda çalışma gibi konularda eğitim verildi. - BURSA

Bursa, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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