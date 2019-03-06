Bursa Afad'dan Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisi

Bursa AFAD
İl Müdürlüğü'nün arama kurtarma malzemeleri sergisi vatandaşların ilgi odağı oldu.
Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası
kapsamında afetler konusunda hizmet veren STK
ve ekiplerin katılımıyla Kent Meydanı'nda "arama kurtarma malzemeleri sergisi" açıldı. İl AFAD Müdürü Vekili Yalçın Mumcu ve Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy stantları gezerek ekiplerden bilgi aldı. Çok sayıda okuldan öğrencilerin de ziyaret ettiği sergi Bursa halkının ilgisi ile karşılandı. Sergi alanındaki stantlarda bulunan malzemeleri inceleyen vatandaşlar, arama kurtarma ekiplerinin kullandıkları malzemeleri yakından tanıma fırsatına sahip oldu.
Sergiye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi, UMKE, Trac Bursa Şubesi, Kızılay
Bursa Şubesi, Bursa JAK, Bursa OSB
İtfaiyesi, Anda Kardeşe Vefa, Akut
Bursa, Bakut, Bursa İHH
, Gemlik
MAG-DER, Bursa Sisad, Nak, Asilçelik, Bosch
, Bursagaz
, Tofaş
, Osmangazi Belediyesi
, Yıldırım
Belediyesi, BUSKİ arama kurtarma ekipleri katıldı. - BURSA
AFAD, Bursa, Güncel
Kaynak: İHA