Haberler » Güncel » Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına... - Haber

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına...

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:02 Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflar hakkında AA Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin'den bilgi alan Yılmaz, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Yılmaz, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz kış bir arada", spor kategorisinde ise yine Ali Atmaca'nın "Hello brother" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Tüm fotoğrafları başarılı bulduğunu belirten Yılmaz, eser sahiplerini tebrik etti.

Hasan Yılmaz, Halil Şahin, Ali Atmaca, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37   2021 İslami Dayanışma Oyunlarının Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi İmza Töreni (1) - Haber
14:36   Malatya'da ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber
14:32   Akay: "Pastırmayı hakkıyla Kayseri yapıyor, diğerleri de benzetmeye çalışıyordur" - Haber
14:32   Bartın Üniversitesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Haber
14:32   Nazilli'de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:41:30