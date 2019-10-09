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Bursa ajda pekkan bursalıları coşturdu

Ajda Pekkan Bursalıları coşturduBURSA'da sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu.

09.10.2019 02:18
Ajda Pekkan Bursalıları coşturdu
BURSA'da sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelenler soğuk havaya aldırış etmeden Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.
Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 1970'li yılların sonlarına damgasını vuran 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Hoşgör Sen' gibi şarkılarını da seslendiren Pekkan, dinleyicilerini geçmişe götürdü.
Ünlü sanatçı Bursa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Bir ara havanın soğuk olduğunu belirten Ajda Pekkan, seyircilere yönelik 'Üşüyor musunuz' sorusuna 'Hayır' cevabı almasıyla sahnesine tempolu şarkılarıyla devam etti. 'Bursa'nın Ufak Tefek Taşları' adlı türküyü de seslendiren Ajda Pekkan, 2 saat sahnede kalırken konser bitiminde dinleyicileri tarafından ayakta alkışlandı.
Bursa ajda pekkan bursalıları coşturdu

Ajda Pekkan, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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