Bursa AK Parti Bursa İl Başkanı Salman'dan Açıklama

Kaynak: DHA

Ak Parti Bursa İl Başkanı Salman'dan açıklamaMuammer İRTEM/BURSA, ( DHA )- AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman , "Şu an Büyükşehirde yaklaşık yüzde 55 civarında sandıklar netleştirildi. Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 3- 3,5 puan öndeyiz" dedi.AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman devam eden yerel seçimleri değerlendirdi. Salman, "Şu an Büyükşehirde yaklaşık yüzde 55 civarında sandıklar netleştirildi. Sandık sonuçları belirlendi, Büyükşehir olarak şu anki yüzde 55 civarındaki açılmış oylara baktığımızda Cumhur İttifakı olarak yaklaşık 3- 3,5 puan öndeyiz. Biliyorsunuz önce sayımlar Büyükşehir ile ilgili yapılıyor, sonra ilçe belediyeleri yapılıyor. Burada da yüzde 45 civarında belirlenmiş durumda. Burada da aşağı yukarı önceki dönemlerdeki belediye başkanlıklarına sahip olduğumuz yerlerde öndeyiz. Genel durum aşağı yukarı böyle. Zannediyorum 1-2 saat içerisinde sandıklar yüzde 100 civarında olduğunda daha kesin, net sonuçlar ortaya çıkmış olacak. Aşağı yukarı da bu netice ile sonuçlanacağını öngörüyoruz" dedi.Bir gazetecinin Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey 'in 5 puan önde olduğunu söylemesi hakkındaki soruyu yanıtlayan Salman, "Benim elimdeki kesin sonuçlar. Bir iki saat bekleyelim o zaman kim doğru söylüyor görecekseniz" diye cevap verdi.