Bursa, Aktaş İle "yola Devam" Dedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalli idareler genel seçiminde güven tazeleyerek yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan Aktaş, heyecanını ve sevincini ifade ederek, tüm Bursalılara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinde hiç anket açıklamadıklarını söyleyerek, "Bursa'ya güvendik. Cumhur ittifakına ve Cumhurbaşkanı'mıza güvendik. Eksiklerimiz olabilir ama bugüne kadar yaptıklarımıza güveniyoruz dedik. Ortaya koyduğumuz projelere güvenimizle yeni dönemin yol haritasını belirledik. Proje lansman toplantıları yaptık. Her bulunduğumuz ortamda anlattık, yeni dönemde de Bursa'yı Bursalıların da katkılarıyla yöneteceğimizi söyledik" dedi.

Bursa'yı daha iyiye taşımayı hedeflediklerini anlatan Başkan Aktaş, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan, büyük bir heyecanla, hem yoğun bir seçim süreci hem de gayretli bir çalışma temposu geçirdiklerini anlattı.

"Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız"

Başkan Aktaş, sevincini ve heyecanını anlatırken, "Hep bir hayalimiz vardı. Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız, inançlıyız, heyecanlıyız, dersimize çok çalıştık diyorduk. Bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde bir araya geldik. Dünyanın neresinde olursa olsun, yağmur toprağa düştüğünde aynı dili konuşur. 31 Mart 2019 seçimlerinde Bursa topraklarına düşen bu sonucun önümüzdeki dönemde Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasına hep birlikte tanıklık edeceğiz" diye konuştu.

Aktaş'ın Bursa hedefi

Bursa ile ilgili hedeflerini de anlatan Başkan Aktaş, "Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen, eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağız" dedi.

Başkan Aktaş, Bursa'nın yeni doğan günü yeni bir heyecanla karşılayacağını ve bu heyecanın hep süreceğini belirterek, "Bursa'mızın değerini daha da arttırmak için var gücümüzle çalışacağız. 1 Nisan itibariyle tüm ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve şehrin tüm değerleriyle bunu gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Bu süreçte Bursa ile çok ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü ve desteğini hissettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanı'mız ile yol yürümekten son derece mutluyuz. Çünkü o iyi bir yerel yönetici, iyi bir Devlet Başkanı…" açıklamasını yaptı.

Başkan Aktaş, Bursa'yı iyi bildiğini de hatırlatarak, "Biz asla şımaracak insanlar değiliz. Bursa'mızın ihtiyaçlarını ve sorunlarını biliyoruz. Büyük bir samimiyetle ve gayretle çalışacağız. Eğlenceyle, kutlamayla geçirecek çok vaktimiz yok" diyerek sabah namazı öncesinde şükür namazı kılacaklarını söyledi.

Destek teşekkürü

Başkan Aktaş, yoğun süreçte her zaman yanında olan ailesi ve kendisine destek olan Bursalılara teşekkür ederek, "Bursa gibi evliyalar ve padişahlar şehrine 5 yıl daha hizmet etmekten onur duyuyor ve bunun heyecanı taşıyorum. Bu heyecanımı ve aşkımı da son güne kadar herkes hissedecektir" dedi.

Cumhur İttifakı çatısı altında yola çıktıklarını hatırlatan, sürece destek veren tüm yöneticilere ve meclis üyelerine de teşekkür eden Aktaş, Bursa'ya duyduğu aşkı şiirle ifade ettiğini hatırlatarak, "Bu şehrin her sokağını hizmetlerimizle donatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra artık konuşma değil çalışma zamanıdır" şeklinde konuştu.

Daha sonra Şehreküstü 15 Temmuz Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Başkan Aktaş, yoğun tezahürat ve sevgi seliyle karşılandı. Aktaş, 1 Nisan Pazartesi sabahı saat 05.45'te Ulu Camii'de olacağını ve şükür namazı ile yeni döneme başlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler