Bursa Akü Hırsızlığı Kamerada

Kaynak: DHA

Akü hırsızlığı kameradaBursa'da, otomobil tamircisinin dükkanından akü çalan T.A. (24), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.Osmangazi ilçesine bağlı Hacıilyas Mahallesi'ndeki otomobil tamircisinin dükkanından akü çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızın T.A. olduğunu ve yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. T.A., gözaltına alınırken, akü ise iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyette sorgulanan T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde T.A.'nın, iş yerinin önüne gelip, etrafı kontrol ettikten sonra aküyü çalarak, bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.