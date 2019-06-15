15.06.2019 20:40
Haberler»Güncel » Haber

BURSA Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen Turgut B.(27), Ümet B.(17) ve Mehmet B.(31) ile Engin Ö.(42) ve Hüdai G.(30) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait işletmenin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Satırların ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS JANDARMA HASTANEYİ KORUDU
Olayı öğrenen Turgut B., Ümet B., Mehmet B. Engin Ö. ve Hüdai G.'nin yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesi sonucunda olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.BURSA Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı
Kaynak: DHA
Polis, Mahmudiye, Bursa, İnegöl, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:49 Milas'taki kadın cinayeti - Katil zanlısı tutuklandı
20:49 Yargıtay Başkanı Cirit: Bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var
20:49 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının...
20:48 Esenler'de bin çocuk için sünnet şöleni
20:47 Zeljko Obradovic: Üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum
20:47 Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)
20:47 Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic İstanbul'da