BURSA Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralıBursa
'nın İnegöl
ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye
Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen Turgut B.(27), Ümet B.(17) ve Mehmet B.(31) ile Engin Ö.(42) ve Hüdai G.(30) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait işletmenin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Satırların ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
POLİS JANDARMA HASTANEYİ KORUDU
Olayı öğrenen Turgut B., Ümet B., Mehmet B. Engin Ö. ve Hüdai G.'nin yakınları hastaneye geldi. Polis
ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesi sonucunda olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.