BURSA Alpagut sporu, 19 Mayıs için dünya gençlerini klipte buluşturdu

Alpagut sporu, 19 Mayıs için dünya gençlerini klipte buluşturduATA sporu Alpagut'un Türkiye Federasyonu ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği'nin (DOSABSİAD) ortaklaşa hazırladığı, farklı ülkelerden bu sporu yapan gençlerin katılımıyla çekilen 19 Mayıs klibi, aynı anda 45...

BURSA Alpagut sporu, 19 Mayıs için dünya gençlerini klipte buluşturdu
18.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:05
Alpagut sporu, 19 Mayıs için dünya gençlerini klipte buluşturdu
ATA sporu Alpagut'un Türkiye Federasyonu ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği'nin (DOSABSİAD) ortaklaşa hazırladığı, farklı ülkelerden bu sporu yapan gençlerin katılımıyla çekilen 19 Mayıs klibi, aynı anda 45 ülkede yayınlanacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hem ata sporu olması, hem de gençlerin yaptığı bir spor dalı olmasından dolayı Alpagut Türkiye Federasyonu ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ortaklaşa bir klip hazırladı. Dünyada bu sporu yapan gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen klipte Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de yer aldı. Klip ve spor dalı ile ilgili bilgi veren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bu yıl 3'üncüsü Bursa'da gerçekleştirilecek olan Dünya Alpagut Şampiyonası öncesinde bu anlamlı günde hem ata sporunu hem de Bursa'yı tanıtmak adına böyle bir klip hazırladık. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya gençlerine armağan ettiği bu güzel günde, dünyada bu sporu yapan gençleri tek klipte buluşturmak istedik. Klibin başka bir özelliği de aynı anda 45 ülkede yayınlanacak olması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.
Spor dalı ilgili da bilgi veren Çevikel, Alpagut'un Türklerin yaşam ve spor felsefesi olarak da adlandırılan bir dövüş sporu olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 ülkede sporun gerçekleştirildiğini dile getiren DOSABSİAD Başkanı Çevikel, sporun adının Türkiye ile anılması için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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