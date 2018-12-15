Bursa'da Alt Kattaki Yangını Balkondan İzlediler!

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahale etmesiyle kısa sürede söndürülürken, yanan dairenin üst katında oturanlar balkona çıkıp, meraklı gözlerle yangını seyrettiler.

Bursa'da Beyler Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katında bulunan Saffet Bağcı'ya ait dairede, öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıkınca, ev sahipleri kendilerini dışarı attı.

ALEVLER BİR ANDA ORTALIĞI SARDI

Alevler bir anda evi sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yanan dairenin üst katında oturanlar balkona çıkıp itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyrederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.