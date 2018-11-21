Bursa Altın Kaplama Biberon ve Emzik Pahalı Geldi

Altın kaplama biberon ve emzik pahalı geldi Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde bazı kuyumcu vitrinlerini süsleyen altın kaplama biberon ve emzikler seyirlik oldu. 14 ayar altın kaplama biberonun fiyatı bin 500 ile bin 900 lira, emziğin fiyatı ise 600 ile 900 lira arasında değişiyor. Kuyumcular, altın kaplama biberon ve emziğin ilgi çektiğini, fiyat soranların ise rakam duyunca almaktan vaz geçtiklerini söyledi. Anne
ve babaların, bebeklerinin ağlamadan zaman geçirmeleri için kullandığı emzikler ve süt içirmek için kullandığı biberonlar, altınla kaplanmaya başladı. Kuyumcular, emziğin tutma yeri ile biberonun kapağını 14 ayar altınla kaplayarak satışa sunuyor. Altın kaplı biberon ve emzikleri gören aileler, fiyatını duyunca şoke oluyor. Emzikler 600 ila 900 lira arasında, biberonlar ise bin 500 ile bin 900 lira arasında fiyattan satılıyor.
Kuyumcu Alim Uzgel, son günlerde, bebekler için kullanılan biberon ve emziklerin altın kaplandığını belirterek, 'İşyerimizde altınların yanı sıra artık ailelerin de bebekleri için dikkatini çekecek bir uygulamaya adım attık. Biberonların kapaklarını, emziklerin tutulan kısımlarını 14 ayar altın kapladık ve satışa sunduk. Bebekleri olan anne ve babaların oldukça dikkatini çekiyor. Almak isteyip fiyatını soruyorlar, rakamı duyunca da almaktan vazgeçiyorlar. Oldukça ilgi görüyor ama, henüz alan çıkmadıö dedi.
Anne,İnegöl,Bursa
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:32