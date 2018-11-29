Bursa Anadolu Dikenli Faresi, Bursa Zoo'da Koruma Altında

29 Kasım 2018 Perşembe 12:21



29 Kasım 2018 Perşembe 12:21

Nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece Mersin'in Silifke ilçesinde görülen Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde (Bursa Zoo) koruma altına alındı. Anadolu dikenli faresi, burada çoğaltılarak nesillerinin korunması sağlanıyor.Dünyada sadece Mersin'in Silifke ilçesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu dikenli fareleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde meraklılarını bekliyor. Türkiye'de çok bilinmeyen, ancak yurt dışındaki hayvanat bahçelerinin sergilemek için peşinde olduğu bilinen Anadolu dikenli faresi, ana vatanında pek bilinmiyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde özel camekanlı odada bakılan Anadolu dikenli fareleri, dünyada koruma altına alınan hayvanlar arasında bulunuyor. Burada çoğaltılan fareler, belirli bir sayıya ulaşınca tekrar doğaya salınacak.İNSANLAR KÖYDEKİ FARE SANIYORLARHayvanat bahçesinde farelere çocukları gibi bakan hayvan bakıcısı Önder Sevim, Dünyada bir tek Mersin Silifke'de bulunuyor bu fare. Koruma kapsamında olan, nesli tükenmekte olan bir hayvan. Biz de bu hayvanı hem çoğaltma, hem de halkımıza tanıtma amacındayız. Baktığında insanlar köydeki fareler gibi sanıyorlar ama değil. Göğüs taraflarının altları beyazdır bu farelerin. Biz burada hem bunu çoğaltıyor hem de halka gösteriyoruz. Belirli bir sayıya erişince Mersin bölgesine yeniden doğaya salmayı planlıyoruz. Bu kapsamda ilerlemeye çalışıyoruz dedi. Bu farelerin doğal yaşam alanlarında oldukça azaldığını belirten Sevim, Dünyada sadece hayvanat bahçelerinde bulunan bir faredir bu. Türkiye'den isteyip de yurt dışındaki hayvanat bahçelerine götürülüp, insanlara tanıtılıyor bu fare diye konuştu.İZİNSİZ NE ÇOĞALTILABİLİR NE DE SAHİPLENİLİRKemirgen olduğu için özel bir palet yem hazırlattıklarını ifade eden Önder Sevim, bunun yanında badem ve fıstık gibi yemişler de verildiğini söyledi. Anadolu dikenli faresinin tamamen koruma ve araştırma altına alındığını belirten Sevim, Yani bu fare izinsiz ne çoğaltılabilir, ne de sahiplenilir. Gerçekten çok önemlidir. Bilhassa Türkiye'de farelere kötü gözle bakılır ama gerçekten bizim hayvanat bahçemiz için çok önemlidir bu fare. Biz de elimizden geldiğince hem üretmeye çalışıyoruz, hem de insanlara bu fareyi tanıtmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.