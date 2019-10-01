Haberler » Güncel » Haber

Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ilgi

Bursa'da gerçekleştirilen 4. Anadolu Günleri Fuarında yer alan Medicana Hastanesi'nin standı büyük ilgi gördü.

01.10.2019 16:03Bursa Anadolu Günleri'nde Medicana standına büyük ilgi
Bursa'da gerçekleştirilen 4. Anadolu Günleri Fuarında yer alan Medicana Hastanesi'nin standı büyük ilgi gördü.

Medicana Bursa Hastanesi, BİLDEF tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bursa Anadolu Günleri Fuarı'na katıldı. 25-28 Eylül tarihleri arasında Merinos AKKM Fuar Alanında düzenlenen fuarda Medicana Bursa Hastanesi'nin tanıtım standı da yer aldı. Bursa protokolünün yanı sıra fuara katılan illerin valileri, belediye başkanları ve temsilcilerin büyük ilgi gösterdiği standa hastane ile ilgili bilgiler verildi.İkramlarında yapıldığı standa misafirlere tanıtım broşürleri dağıtıldı. - BURSA

Merinos, Eylül, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45 Dha yurt bülteni-17
17:44 İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine karar verildi (2)
17:44 İngiltere'den Malezya'ya kaçak gönderilen 3 konteyner çöp bulundu
17:44 Başkan Kılca, Karakayış caddesi esnafıyla buluştu
17:44 Türk Konseyi Genel Sekreteri, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
17:43 Erdoğan tbmm 27. dönem yasama yılı acılış töreni sonrası soruları yanıtladı
17:42 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik...