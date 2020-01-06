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Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl kesiminde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

06.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:48 Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Bursa- kara yolunun kesiminde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
İnegöl ilçesinde, kara yolunun Mezitler mevkisinde gece başlayıp aralıklarla süren yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Zaman zaman ulaşımın durma noktasına geldiği yol, karayolları ekiplerinin çabalarıyla açık tutuluyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Yolu kullanan tır şoförlerinden Ercan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karayolları ekiplerine, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Yoğun yağışa rağmen zorluk yaşamadıklarını belirten Demir, "Bu, bir doğa olayı; Allah'tan gelen bir şey. Çok yağdığı zaman Karayolları'nın yapabileceği bir şey yok. Biz de dinlenerek, istirahat ederek yolculuğumuza devam ediyoruz. Trafik ekipleri sürekli bizi kontrol ediyor, lastik durumu ve diğer ekipmanlara bakıyorlar." dedi.
Başka bir tır şoförü Kadri Atik de kar yağışının sürmesi halinde gece saatlerinde yolda durumun kötüleşebileceğini söyledi.
Atik, "Biraz dikkatli, biraz yavaş olsun herkes. Acele etmeye gerek yok. Can güvenliği için yavaş. Bütün lastiklerimiz kar lastiği. Diğer sürücülerin de bunları tedarik etmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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