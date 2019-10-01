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Bursa-Ankara kara yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Bursa-Ankara kara yolu üzeri MER-PA mevkisinde meydana geldi.

01.10.2019 17:06Bursa-Ankara kara yolunda trafik kazası: 1 yaralı
Edinilen bilgilere göre kaza Bursa- Ankara kara yolu üzeri MER-PA mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre Bursa'dan Ankara istikametine giden bir vinçten yola yağ döküldü. Yağ dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda 1 motosiklet, 2 özel otomobil, bir minibüs ve bir kamyonet olmak üzere 5 araç birbirine çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada 16 KLH 22 plakalı motosiklet sürücüsü Oktay Yazı yaralandı.
Yaralı Yazı, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza sebebiyle Bursa-Ankara karayolunda trafik bir süre durdu.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla, yaklaşık 40 dakika sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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