Bursa- Ankara
yolunda bayram yoğunluğu
9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinin başlamasının ardından Bursa-Ankara karayolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Cuma gününden itibaren başlayan bayram tatilinde sürücüler araçlarıyla Bursa'dan Ankara'ya seyrederken uzun kuyruklar oluşturdular. İstanbul
, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa-Ankara karayolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir
, İstanbul ve Bursa'dan Ankara istikametine yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa'nın İnegöl
ilçesi karayolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldular. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını oldukça aşağılara çekmek zorunda kaldılar.
Kaynak: DHA
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