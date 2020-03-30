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Bursa-Ankara yolunda bütün araçlar tek tek durduruluyor

Bursa-Ankara yolunda bütün araçlar tek tek durduruluyor Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviye çıkarıldı.

30.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:47
Bursa- Ankara yolunda bütün araçlar tek tek durduruluyor
BURSA - Korona virüsüne karşı tedbirler üst seviye çıkarıldı. Bursa-Ankara yolunda jandarma ekipleri oluşturduğu kontrol noktasında araçlar tek tek durdurularak bilgilendiriyor. Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda ikazda bulunuluyor.
Şehirlerararası yolculukların valilik izine tabi olmasından arından İnegöl 'de tedbirler üst seviye çıkarıldı. Bursa-Ankara yolu girişinde İnegöl jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Gelen araçların hepsi kontrol noktasında geçmek zorunda. Jandarma ekipleri araçları durdurarak, herkesten korona virüsüne karşı tedbirli olmasını istiyor. Dışarıya mecbur oldukları için çıktıkları sorulan vatandaşların "evet" cevabı vermesi dikkati çekti.
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Bursa-Ankara yolunda bütün araçlar tek tek durduruluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İnegöl, Ankara, Bursa, 3. Sayfa

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Bursa-Ankara yolunda bütün araçlar tek tek durduruluyor
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