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Bursa Ankara yolunda can pazarı 2 yaralı

Bursa-Ankara yolunda yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil su kanalına girip takla attı kazada 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:15
Bursa Ankara yolunda can pazarı 2 yaralı
Bursa- Ankara yolunda yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil su kanalına girip takla attı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa-Ankara yolu Ümit Alan mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Yusuf D. idaresindeki 06 BEG 573 plakalı otomobil, rampa aşağı indiği sırada havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç su kanalına girdikten sonra takla attı. Can pazarın yaşandığı kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile Cihan B. yaralandı. Her iki yaralı ters duran araç içerisinde vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Bursa, 3. Sayfa

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