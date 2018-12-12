Bursa-Ankara Yolunda Kar Tedbirleri

Bursa- Ankara
kara yolu üzerinde bulunan, İnegöl
ilçesine bağlı Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar
yağışı nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda yollarda uyarıyor.
Ekipler ayrıca ağır taşıtların kış lastikleri olup olmadığını da denetliyor. Kara yollarına bağlı ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede hazır olarak tutuluyor.
Durdurulan sürücülerden Evren
Demirci yaptığı açıklamada, "Yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli, trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum." dedi.
İnegöl,Bursa,Ankara,Kar
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:42