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BURSA Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı

Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın çatı arasında annesinin terk ettiği 5 yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

06.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:44
Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın çatı arasında annesinin terk ettiği 5 yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
İnegöl ilçesindeki Yenice Mahallesi 1. Can Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmandaki vatandaşlar, çatı katından kedi seslerinin geldiğini fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla çatıya ulaşarak 5 yavru kediyi kurtardı. Ekipler, kurtarılan kedileri süt ile beslerken; yavrular İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi. BURSA Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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