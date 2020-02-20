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Bursa annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasındaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü.

20.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:55
Annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında
BURSA'nın ilçesinde, bir kadının sokak ortasında 5-6 yaşlarındaki oğlunu dövdü. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Suriyeli olduğu öğrenilen bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın, bir anda, 5- 6 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü. Olay anı ise anbean sokaktaki bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde annenin oğlunu tartakladığı sırada mahallede oynayan diğer çocukların da bu görüntüden korktukları görüldü. sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu.
Bursa annenin oğlunu sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kamerasında

İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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