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BURSA Annesine gidemedi, gökyüzünden tüm annelere gül bıraktı

Annesine gidemedi, gökyüzünden tüm annelere gül bıraktıKAHRMANMARAŞ'ta oturan annesini 10 Mayıs Anneler Günü'nde koronavirüs tedbirleri nedeniyle göremeyen Serdal Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile tüm annelerin gününü kutlamaya karar verdi.

10.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:56
Annesine gidemedi, gökyüzünden tüm annelere gül bıraktı
KAHRMANMARAŞ'ta oturan annesini 10 Mayıs Anneler Günü'nde koronavirüs tedbirleri nedeniyle göremeyen Serdal Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile tüm annelerin gününü kutlamaya karar verdi. Demirci ve Ak, tek motorlu uçakla Bursa semalarında alçak uçuş yapıp, karanfil ve gül yaprağı döktü. İkili, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını söyledi.
Bursa'da, 3 yıldır sportif havacılıkla ilgilenen Serdal Demirci, 2018 yılında kurulan Yunuseli Sivil Havacılık Derneği'ne (YUHSAD) bağlı olarak tek motorlu uçakla uçuş yapmaya başladı. Sivil havacılığı herkese sevdirmek için çalıştıklarını anlatan Demirci, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 10 Mayıs Anneler Günü'nde, Kahramanmaraş'ta oturan annesini görmeye gidemedi. Anneler Günü'nü Bursa semalarında kutlama kararı alan Demirci, uçuş öğretmeni Fevzi Ak ile birlikte 2 tek motorlu uçakla havalandı. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını belirten Demirci ve Ak, alçak uçuş gerçekleştirerek Bursa semalarından karanfil ve gül yaprağı bıraktı.
'TÜM ANNELERE GÜL SAÇTIK'
Herkesin havacılıkla tanışması için yoğun çalışma içinde olduklarını söyleyen Serdal Demirci, İnsanlara sportif havacılığı sevdirmek adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yılı içinde ciddi çalışmalar elde edeceğiz. YUSAD diye bir havacılık derneği kurduk. Herkesin havacılıkla tanışmasını istiyoruz. Bugün anneler gününe özel bir uçuş gerçekleştirdik. Kendi annemiz burada olmadığı için annelerimize özel bir alçak uçuş gerçekleştirip uçağımızın kelebek camından tüm annelere hitaben, başta şehit anneleri olmak üzere güller saçtık. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz dedi.
'SAĞLIK ÇALIŞANI ANNELERİN HİKAYELERİ YÜREĞİMİZE DOKUNUYOR'
Güzel bir organizasyona vesile olduklarını söyleyen uçuş öğretmeni Fevzi Ak, Anneler Günü'nde ilk defa böyle değişik bir anneler günü kutladık. Annelerimizden uzak kaldık. Bir yandan da karantinadayız. Biz de tüm anneler için Bursa semalarına çıkarak gül fırlattık. Haberleri izledikçe sağlık çalışanı annelerin hikayeleri yüreğimize dokunuyor. Onlar inşallah bir an önce evlatlarına kavuşurlar. Bizler de onların özlemine bir çiçek gönderebildiysek ne ala. Böyle bir etkinlik yaptığımız için çok mutluyuz diye konuştu.
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BURSA Annesine gidemedi, gökyüzünden tüm annelere gül bıraktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anneler Günü, Bursa, Güncel, Haber

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