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Bursa annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı

Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktıBURSA'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı.

28.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:01
Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı
BURSA'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.
Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 4'ncü Fener Sokak'taki tek katlı evde arkadaşlarıyla yaşayan Sabiha P., Afyon'da bulunan annesinin evi satmak için 'ya geldiğini öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sabiha P., evi ateşe verip, kaçtı. Ev kısa sürede alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Sabiha P.'yi arıyor.
Bursa annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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