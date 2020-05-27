BURSA Antik Roma dönemine ait lahitte, Truva Savaşı tasvir ediliyor

Antik Roma dönemine ait lahitte, Truva Savaşı tasvir ediliyorBursa'da, 2015 yılında toprak altından çıkarılan 2'nci yüzyıl antik Roma dönemine ait mermer lahitin bir yüzündeki kabartma heykellerde Truva Savaşı'nın, diğer yüzünde ise mevsimleri tasvir eden kadın figürlerinin olduğu tespit edildi.

27.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:48
Antik Roma dönemine ait lahitte, Truva Savaşı tasvir ediliyor
Bursa'da, 2015 yılında toprak altından çıkarılan 2'nci yüzyıl antik Roma dönemine ait mermer lahitin bir yüzündeki kabartma heykellerde Truva Savaşı'nın, diğer yüzünde ise mevsimleri tasvir eden kadın figürlerinin olduğu tespit edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, 2015 yılında Hisardere köyü yolu üzerindeki zeytin bahçesinde 2'nci yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit çıkartıldı. İznik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş kabartma heykeller, sanat tarihi uzmanları tarafından incelenmeye başlandı.
ÖNEMLİ BULGULARA RASTLANDI Tarihi lahiti inceleyen uzmanlar, heykellerin Truva Savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve çeyrek tanrı kabul edilen Aşil'e ait olduğunu tespit etti. Lahitin diğer yüzünde ise ilkbahar, yaz ve sonbaharı temsil eden heykeller bulunduğu belirlendi. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, konuyla ilgili olarak lahitin bir yüzünde Truva savaşının anlatıldığını, diğer yüzünde ise dört mevsimi anlatan kadın tasvirlerinin yer aldığını kaydetti. Diğer iki yüzünün de okunacağını belirten Öztürk, "Asıl önemli sorulardan biri de lahitin İznik'te olması. Efsanelerden biri Truva Savaşı'na İznik'ten giden savaşçıların olduğu yönünde, onların anısına mı yapıldı, bunu bilemiyoruz" dedi.
KRAL AGAMEMNON KİMDİR? Yunan mitolojisinde Miken kralı olarak geçen Agamemnon, Atreus ile Aerope'nin oğlu ve Sparta kralı olan Menelaos'un da kardeşidir. Truva Savaşı'nda ordunun başına geçerek askerleri yöneten de Agamemnon olmuştur. Agamemnon, kralların kralı olarak da geçer.
AŞİL KİMDİR? Aşil, annesi ölümlü babası tanrı olan yarı tanrı bir baba olan Peleus ile su tanrıçası olan Thetis'in oğlu olan çeyrek tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir.
BRİSEİS KİMDİR? Yunan mitolojisine göre Troia'da Lyrnessos şehrinde soylu bir kadın. Aka orduları Troya'ya gitmeden önce bölgedeki önemli kentleri yağmaladılar. Akhilleus, Lyrnessos'u yağmalayarak Briseisi köle olarak aldı, ama sonra Agamemnon'a vermek zorunda kaldı. BURSA Antik Roma dönemine ait lahitte, Truva Savaşı tasvir ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Truva, Bursa, Roma, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Haber
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Abdülhamid’in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak’ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Haberler››Güncel››BURSA Antik Roma dönemine ait lahitte, Truva Savaşı tasvir ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Haber 14:44: Başkan Öztürk personeliyle bayramlaştı - Haber 14:44: Bursa'da selâtin camiler cumaya hazır - Haber 14:43: Seccadeler Menderes Belediyesinden - Haber 14:43: Tanzanya ABD'nin Darüsselam Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Haber 14:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu - Haber 13:36: "Robin Hood" garibanlar için yine sahnede! Bu sefer ödediği borç miktarıyla rekor kırdı - Haber 13:17: Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi - Haberler 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber