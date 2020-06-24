BURSA Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu

Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttuBURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturan daire sakinleri telaş içerisinde maskelerini takmadan binayı tahliye etti.

24.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:22
Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda oturan daire sakinleri telaş içerisinde maskelerini takmadan binayı tahliye etti. Bina sakinleri sosyal mesafe kuralına uymayarak söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, apartmanda mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.
Mesudiye Mahallesi Mesut Sokakta bulunan üç katlı apartmanın bodrum katında akşam saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın yayılırken dumanlar apartmanın merdiven boşluğunu sardı. Dumanları fark eden apartman sakinleri binayı tahliye ederken telaş içerisinde maske takmayı da ihmal etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan 2 vatandaş ise itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Yanan aparatmandan tahliye edilen daire sakinleri ile yangını görüp sokağa dökülen vatandaşlar, maske kullanmazken, sosyal mesafe kurallarına uymadan meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtarak, evlerine yönlendirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken; bodrum katında hasar oluştu.
Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. BURSA Apartmandaki yangını izleyen meraklılar sosyal mesafeyi unuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, İnegöl, Güncel, Haber

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