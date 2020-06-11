BURSA Apartmanın tahliye borularına oğul veren arılar korkuttu

Apartmanın tahliye borularına oğul veren arılar korkuttuBURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borularına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı.

11.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:24
Apartmanın tahliye borularına oğul veren arılar korkuttu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borularına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Arılar, kısa süreli paniğe neden oldu.
Osmaniye Mahallesi Vahit Sokak'taki bir apartmanın yağmur suyu tahliye borularına yüzlerce bal arısı, oğul verdi. Arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bir itfaiye personeli, özel kıyafetlerini giyerek, aracın sepetiyle arıların bulunduğu yere ulaştı. İtfaiye personeli, eline aldığı kovana arıları yerleştirdi. Bu sırada bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Kovana yerleştirilen arılar daha sonra doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü. BURSA Apartmanın tahliye borularına oğul veren arılar korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, İnegöl, Güncel, Haber

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