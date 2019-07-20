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BURSA ARACINDA VE ÜZERİNE 5 KİLO BONZAİ BULUNAN UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.

20.07.2019 15:19
BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. BURSA ARACINDA VE ÜZERİNE 5 KİLO BONZAİ BULUNAN UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

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