BURSA Araçlarda unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor

Araçlarda unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyorHava koşulları, kalitesi ve yoğun kullanım gibi etkilerle ortalama 3 yılda sararan araç farları, ışık gücünü kaybedip gece görüşünü yüzde 60'a kadar düşürüyor. Periyodik olarak yapılan araç muayenesinden de bu şekilde geçmeyen ya da kusurlu olarak geçen araçlar, trafikte diğer sürücüler ile yolcular için de tehlike arz ediyor. Otomobil farları bin ile 10 bin lira arasında maliyetle değiştirilebilirken 100-150 lira maliyetle temizlenip tekrar güvenli hale getirilebiliyor.Ülkemizdeki iklim koşulları, sürekli farların açık kalması, parçaların orjinal ya da yan sanayi olmasına göre değişiklik göstermekle birlikte dış yüzeyi ortalama 3 yılda sararan farların aydınlatma, gücü ciddi anlamda düşüyor. Far temizliği sektöründe çalışan ve İlker Kirişçiler, Türkiye araç farları şartlarında ortalama 3 senede sararıyor. Yağmur, kar ve güneş etkenlerin başında geliyor. Bu sararma sonucunda farın aydınlatma performansı yüzde 60 azalabiliyor. Bu durum gece sürüşlerinde hem kendimizi, hem diğer sürücü ve yolcuları hatta yoldan geçen görülmesi zor hayvanlar için ciddi tehlike oluşturuyor. dediBİN LİRAYA DEĞİŞİM, 100 LİRAYA TEMİZLİKAydınlatma performansı azalan farların ya değiştirilmesi ya da temizlenmesi gerektiğini belirten Kirişçiler, Bu farları değiştirmek istediğimizde bin lira ile 10 bin lira gibi bir maliyet karşımıza çıkıyor. Biz en düşük maliyetin onda biri fiyatına farları ilk günkü haline çevirebiliyoruz. Çin'de geliştirilen özel bir teknoloji ile farların yüzeyi temizlendikten sonra kimyasal buharıyla işlem 2-3 dakikada tamamlanıyor. Yani farlarla ilgili oluşan tehlikeler, muayene sorunları küçük fiyatlarla 2-3 dakikada giderilebiliyor şeklinde konuştu.