Bursa Arsa Kavgasına Tutuşan Kardeşler Birbirini Vurdu 1'i Ağır 2 Yaralı

Arsa kavgasına tutuşan kardeşler birbirini vurdu 1'i ağır 2 yaralı Bursa
'da dedelerinden miras kalan arsayı pay etmeye çalışan Hasan B. (63) ile kardeşi İsmail B. (58) aralarında çıkan anlaşmazlık sonucunda birbirlerini silah ve av tüfeği ile yaraladı.
Olay, merkez Osmangazi
ilçesi Doburca Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan B. (63) ile kardeşi İsmail B., (58) dedelerinden miras kalan arsayı pay etmek için, Doburca Mahallesi'nde buluşarak arsanın olduğu alana geldi. Burada anlaşmazlık yaşayan 2 kardeş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hasan B. belinden çıkardığı silah, İsmail B.'yi aracında getirdiği av tüfeği ile birbirine ateş açmaya başladı. Hasan B., kafasından ağır yaralanırken, İsmail B., bacaklarından yaralandı. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi
ile Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis
ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, 15 adet boş kovan ve fişek bulundu. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Güncel
Kaynak: DHA