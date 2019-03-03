Bursa Aşkı İçin Minareye Çıkıp 'Her Yer Trabzon' Diye Bağırdı

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayın baba Cengiz Baltacı'nın 1 şart sunması nedeniyle koyu Fenerbahçeli Hasan Sağlam (22), minareye çıkarak 'Bu yaşıma kadar fenerliydim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzonö dedi.İnegöl'de filmlere konu olacak şekilde bir olay yaşandı. İnegöl'de ikamet eden Hasan Sağlam isimli genç, evlenmek istediği kız olan Fatma Baltacı'yı istemek için ailesi ile beraber kız istemeye gittiler. Koyu Trabzonspor taraftarı olan Fatma'nın babası Cengiz Baltacı, Hasan Sağlam'a evliliklerindeki engelin Fenerbahçe olduğunu söyleyerek, şart koştu.Kızı ile evlenebilmesi için şart koyan Kayın baba, Hasan Sağlam'ın bir minareye çıkarak Trabzonspor'lu olduğunu bağırarak söylemesini istedi. Alanyurt'ta bulunan Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam üzerine giydiği Trabzonspor formasıyla 'Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerliydim, bundan sonra Trabzonspor'luyum, bize her yer Trabzonö diye bağırdı. O anlar ise amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.O GENÇ KONUŞTUÇılgın genç ekmek fırını çalışanı Hasan Saglam DHA mikrofonlarına konuştu. Sağlam 'Ben çok koyu bir Fenerbalçeliyim. Kayın babam benim Fenerli olduğumu öğrenince, bu duruma tepki gösterdi. Kayın babam bana 'Minareye çıkıp Trabzonsporluyum' diye bağırmazsan kızımı vermem dedi. Minareye çıktım bağırdım. Videoyu da kayın babama gönderdim. Sevgi, takımdan daha önemlidir. Bundan sonra Trabzonsporluyumö. Dedi.