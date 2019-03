Bursa Aşkı İçin Minareye Çıkıp 'Her Yer Trabzon' Diye Bağıran Genç Muradına Erdi

Kaynak: DHA

Aşkı için minareye çıkıp 'Her yer Trabzon ' diye bağıran genç muradına erdi Bursa 'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden, ancak müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'nın Trabzonsporlu olmayana kız vermem yanıtı üzerine minareye çıkıp, Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon diye bağıran koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam (22) müjdeli haberi aldı. Baltacı, kızını Trabzonspor'un yeni taraftarı Sağlam'a verdi.İnegöl'de bir ekmek fırınında çalışan Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte, gönlünü kaptırdığı Fatma Baltacı'yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Koyu Trabzonspor taraftarı olan genç kızın babası Cengiz Baltacı, damat adayına, Trabzonsporlu olmayana kız vermem dedi. Cengiz Baltacı, Sağlam'a, minareye çıkarak Ben Trabzonsporluyum diye bağırırsa, kızını verebileceğini belirtti. Bordo-mavi formayı sırtına geçirip Alanyurt Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi'nin minaresine çıkan Hasan Sağlam, Ben Hasan Sağlam, bugüne kadar Fenerbahçeli idim, bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon diye bağırdı. O anları da bir arkadaşı, cep telefonuyla kayda aldı. Sağlam, arkadaşının çektiği görüntüleri, müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'ya gönderdi ve haber beklemeye koyuldu.MUTLU SONgörüntüleri izlen Cengiz Baltacı'nın daveti üzerine Hasan Sağlam, aile büyükleriyle birlikte tekrar kız istemeye gitti. Kız isteme merasiminde Cengiz Baltacı, şartını yerine getiren gence kızını verdi. Aile arasında söz kesilirken, genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.