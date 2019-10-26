Haberler » Güncel » Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasındaBursa'nın İnegöl ilçesinde,bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

26.10.2019 15:11
At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde,bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi önünde yaşandı. Görüntüye göre kimliği belirsiz kişler, at arabasıyla iş yeri önüne geldi. At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis soruşturma başlattı.
Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:48 Türkiye Gençlik Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı (1)
17:47 ABD'li John Deere'ye karşı verdiği hukuk savaşından zaferle çıkan Batmanlı çiftçi, bu süreçte maddi ve manevi büyük zorluklar çekti
17:45 Günün özeti
17:45 Cedi Osman, Cleveland ile sözleşme uzattı
17:44 Yeşilçam, Altın Portakal kortejinde Antalyalılarla buluştu
17:44 Hacılar'da asfalt çalışması
17:42 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması
26.10.2019 17:50:46