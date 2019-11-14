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Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı

Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktıTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu...

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:05
Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul 'da çıktı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın ilçesindeki İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır denildi.
Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, Elbeyli, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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