Bursa Ayakkabı Dükkanı, Patlamanın Ardından Çıkan Yangında Küle Döndü

Bursa
'da bir ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında dükkan küle döndü. Dükkanının yandığının haberini alan Kadir Birinci, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.
Olay saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım
İlçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Kurtuluş caddesinde Kadir Birinci'ye ait ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler dükkanı bir anda sararken, patlama sesini duyan mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken dükkan kullanılamaz hale geldi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Dükkanının yandığının haberini alarak olay yerine gelen Kadir Birinci, itfaiye ekiplerinin çalışmasını göz yaşlarıyla izledi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
İtfaiye,Bursa