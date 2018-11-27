27 Kasım 2018, 09:44
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Bursa Ayakkabı Dükkanı, Patlamanın Ardından Çıkan Yangında Küle Döndü

Bursa Ayakkabı Dükkanı, Patlamanın Ardından Çıkan Yangında Küle Döndü

Bursa'da bir ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında dükkan küle döndü.

Bursa'da bir ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında dükkan küle döndü. Dükkanının yandığının haberini alan Kadir Birinci, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.

Olay saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Kurtuluş caddesinde Kadir Birinci'ye ait ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler dükkanı bir anda sararken, patlama sesini duyan mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken dükkan kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dükkanının yandığının haberini alarak olay yerine gelen Kadir Birinci, itfaiye ekiplerinin çalışmasını göz yaşlarıyla izledi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye,Bursa
27 Kasım 2018 Salı 09:44



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