Bursa Babayı Yaralayıp Oğlunu Öldüren Zanlı, "Neden Öldürdün" Sorusuna "Zevkten" Dedi

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde sabah Yusuf Candar'ı silahla yaraladıktan sonra akşam oğlu Yavuz Candar'ı silahla öldürdükten sonra yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri olan Kahraman A., basın mensuplarının 'Neden öldürdün?' sorusuna "Zevkten" dedi.
Dün sabah saatlerinde baba Yusuf Candar'ı silahla yaralayan akşamında ise oğlu Yavuz Candar'ı öldüren cinayet şüphelileri Kahraman A. ve Murat G. ek gözaltının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Özel bir hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlıdan bir numaralı cinayet şüphelisi Kahraman A. basın mensuplarının 'Neden öldürdün" sorusuna 'zevkten' cevabını verdi.
İnegöl,Sabah,Bursa