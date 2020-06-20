BURSA Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı

Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdıBursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı.

20.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:13
Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın iki oturumu da tamamlandı. Kırık nedeniyle bacağı alçılı halde olan Hasan Kutlu'yu, sınava gireceği okula babası sırtında taşıyarak getirdi, sınavdan sonra da yine sırtında eve götürdü.
Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sözel ve sayısal sınavlarından oluşan 2 oturumu da tamamladı. Sınavların bitmesinin ardından öğrenciler, okullardan çıkarak, evlerinin yolunu tuttu.
EVE, BABASININ SIRTINDA GİTTİ
İznik ilçesinde sınava giren Hasan Kutlu'nun sınavdan günler öncesinde, sol ayağı kırıldı. Kırık nedeniyle Hasan Kutlu'nun bacağının bir bölümü alçıya alındı. Yürümekte güçlük çeken Hasan'ı, babası Ramazan Kutlu'nın sırtında okula getirdi. Ramazan Kutlu, sınav çıkışında da oğlunu sırtına alarak, eve götürdü. BURSA Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS’ye girdiği okula babası sırtında taşıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Kutlu, Hasan Kutlu, Bursa, LGS, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Ebru Gündeş’in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD’deki Hollywood Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Haberler››Güncel››BURSA Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS'ye girdiği okula babası sırtında taşıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:16: Kırşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları tamamlandı - Haber 14:16: Tarihi çarşıya Osmangazi eli - Haber 14:15: Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinası - Haber 14:15: FLAŞ - Haber 14:15: Çin'de mucize kurtuluş: Tırın altında kalan kadını kaskı kurtardı - Haber 13:30: Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı - Haber 12:39: Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar - Haber 12:06: Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti - Magazin 09:47: Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor - Ekonomi