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BURSA Bağ evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bağ evinde bıçaklanarak öldürüldüBursa'da yaklaşık 10 gün önce bağ evinde meydana gelen olayda İ.B. (16) tarafından bıçaklanan Güven Akyıl (58), öldü.

10.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:57
Bağ evinde bıçaklanarak öldürüldü
Bursa'da yaklaşık 10 gün önce bağ evinde meydana gelen olayda İ.B. (16) tarafından bıçaklanan Güven Akyıl (58), öldü. Akyıl'ın cesedinin köpekler tarafından parçalandığı tespit edilirken, İ.B. ise tutuklandı.
Olay, geçen Cuma günü, Deydinler ile Maden mahalleleri arasında bulunan bağ evinde meydana geldi. Güven Akyıl'dan uzun süre haber alamayan kızı, kendilerine ait bağ evine gitti. Babasını evde parçalanmış halde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören kadın, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Akyıl'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha sonra da bağ evinde bulunan köpekler tarafından parçalandığını belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, Akyıl'ı bıçaklayan kişinin İ.B. (16) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli İ.B'yi dün akşam saatlerinde saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan İ.B.?nin jandarmada verdiği ifadede, "Güven Akyıl ile aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığım bıçakla Güven Akyıl'ı bıçaklayarak, evden kaçtım. Öldüğünü sonradan öğrendim? dediği öğrenildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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BURSA Bağ evinde bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Maden, Bursa, Güncel, Haber

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