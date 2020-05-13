BURSA Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi

Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmediSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı.

13.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:47
Bakan Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu. Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi. BURSA Bakan Koca ’Bursa’ fotoğrafıyla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Bursa, Güncel, Haber

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