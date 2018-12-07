Bursa Bakan Pakdemirli, Sanatçı Haluk Levent'le Birlikte Fidan Dikti

Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent
'le birlikte fidan dikti (2)
PAKDEMİRLİ: BU İŞTE KÜSLÜK OLMAZ Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli
yanan ormanlık alanı ağaçlandırma çalışmasının ardından Bursa
Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretlerin ardından Ak Parti
Bursa İl Başkanlığında teşkilat mensupları ile bir araya gelen Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında teşkilat içi rekabetin hassasiyetine dikkat çekti. Pakdemirli, "Bir seçime doğru gidiyoruz. Bu seçimde teşkilatlarımızın değeri ve önemi çok çok büyük. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor ama tabi ki kadrolar sınırlı. Bu sınırlı kadrolarda da zaman zaman teşkilat içi çekişmeler olabiliyor. Ben de teşkilatlardan gelmiş bir arkadaşınızım. 2011 seçimlerinde İzmir
'den milletvekili adayıydım. Az bir farkla kaybettik. Sonra il başkanlığında başkan yardımcılığı görevini yaptım. 2018 seçimlerinde de aday adayıydım listelerde yer almadım ama tüm bunlara rağmen çalıştım. Bu işte küslük olmaz. Bu eğer bir davaysa, bana göre Menderes
ile başlayan Özal ile devam eden Recep Tayyip Erdoğan
ile zirvesine varan bu hareketin mutlaka devam etmesi gerekiyor. Bu devam etmesi anlamında da bizim daimi kalıcı görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Onun dışındaki bütün görevler gelip geçicidir" dedi.
"Rekabet güzel bir şeydir" diyen Pakdemirli, "Tatlı rekabeti kabul ederim ama tatlı rekabetin önüne asla geçmeyin. Arkadaşlarınızı üzmeyin. Ben olmadım diye bu işi bırakmayın. Birlikte kim seçiliyorsa seçilsin o arkadaşların yanında yer alın" dedi.
Yerel seçimlerin kritik önem arz ettiğine de değinen Pakdemirli, "Bana göre önümüzdeki seçim son 15 yıldaki seçimlerin en önemlisi çünkü yerel seçimlerle ilgili yerel seçimlerde AK Partinin oylarında bir azalma olursa muhalefet hemen yeni bir tartışma açmaya çalışacak. Diyecek ki parlamenter sisteme geri dönelim bu sistem olmadı. O yüzden bu seçim çok önemli" şeklinde konuştu.
Konuşmasında kayağa ve Uludağ
'a özel ilgi duyduğunu söyleyen Pakdemirli, "Şehrimizin tabii bir Uludağ'ı var, benim kayak merakım da var. Hemen bakan olur olmaz dedim ki bu Uludağ'daki özellikle bizim bakanlığımızla ilgili olan bütün konuları hemen halledin diye arkadaşlara talimat verdim" dedi.
Bursa,Haluk Levent
07 Aralık 2018 Cuma 14:06