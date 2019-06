BURSA Bakan Soylu, İstanbul-İzmir yolundaki trafik tedbirlerini denetledi

Kaynak: DHA

Bakan Soylu, İstanbul- İzmir yolundaki trafik tedbirlerini denetlediİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-İzmir güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Helikopterle Balıkesir 'in Susurluk ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçedeki trafik kontrol noktasında polis ekipleriyle birlikte araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.Ülke genelinde Ramazan Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu çeşitli şehirlere giderek yerinde denetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , İstanbul-İzmir güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Saat 17.00 sıralarında helikopter ile Balıkesir'in Susurluk ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçedeki trafik kontrol noktasında denetimlerde bulundu. Burada trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek 'ten bilgi aldı. Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bakan Soylu, araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, oyuncak ve çikolata hediye etti. Durdurulan bir otobüsün içerisine giren Bakan Soylu, otobüste bulunanlarla bayramlaşarak yolculardan emniyet kemerlerini takmalarını istedi.'TRAFİK DENETİMİNDE ÇOCUKLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'Trafik denetim noktasında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Bugün bayram sebebiyle trafikte olan yoğunluk için aldığımız tedbirleri yerinde incelemek için Susurluktayız.Burası trafik açısından en yoğun hatlarımızdan biri. Bu yoldan günlük 45 bin araç geçmektedir. Şu ana kadar burada ölümlü trafik kazası olmadı. Trafik kazaları oldu ülke genelinde ama geçen bayramın yarısı kadar. Arkadaşlarımız kaza olmaması için bu yolda her 7 kilometrede bir durmakta. Tatilin ilk günü olan cumartesi günü 7 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Hepsine rahmet diliyorum. Bu ölüm rakamı geçen yılın ilk günüyle kıyasla yüzde 62 daha küçüğünde. Bayramlarda trafik kazalarında ortalama 20 kişi hayatını kaybetti. Bizim temel hedefimiz bu rakamı sıfıra düşürebilmekti. Burada çocuklara büyük görev düşüyor. Onlar görevli polis ve jandarmadaki ağabeylerinin, ablalarının en büyük yardımcıları. Kırmızı düdük kampanyamız devam ediyor. Çocuklarımıza hem düdük veriyoruz hem de anne ve babalarını denetleyebilecekleri bir karne veriyoruz. Çocuklarımız raporlarını bize gönderirlerse onlara hediye göndermeyi planlıyoruz? dedi.'EN KRİTİK KAZALAR VARACAĞINIZ YERE YAKIN OLUR'Sürücleri kurallara uymaları konusunda uyaran Bakan Soylu, "Sürücülerimizi emniyet kemerleri takmaları, takip mesafesini korumaları ve cep telefonlarıyla ilgilenmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu konudaki genel denetimi araç içerisindeki çocuklarımıza verdik. Büyük ilçelerden küçük yerleşim yerlerine giden vatandaşlarımız, bu bölgelerdeki yaya trafiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Seyahat planımızı otelde başlayacak şekilde değil arabamıza bindiğimiz andan itibaren yapmamız gerekiyor. En kritik kazalar varacağınız noktaya yakın yerlerde olur. Bu konuda tüm sürücücülerimizin dikkatli olmasını istiyorum? dedi.Hem jandarma hem de polisten oluşan 185 bin trafik ekibinin bayram sonuna kadar yolda olacağına belirten Soylu, "Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. ve yaklaşık 100'e yakın müfettişimiz de 66'sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil müfettişimiz de Türkiye 'nin özelikle trafik kazaları açısında en riskli alanlarında onlar da saha kontrolleri ve denetimlerini yapacaklar." diye bilgi verdi. Bakan Soylu, daha sonra Bursa 'nın Karacabey ilçesi İzmir Yolu'nda yaşanan yoğunluğu havadan takip etti. Soylu, ilçedeki trafik noktalarını denetledikten sonra İstanbul'a gitmek üzere bölgeden ayrıldı.