Bursa bakan varank ne pkk ne de siyasi uzantıları kürt kardeşlerimizin temsilcisi

Bakan Varank Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (2)

BAKAN VARANK HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN, GELECEĞİMİZ AYDINLIK

Bursa'daki Oyak Renault fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi'nin açılışını yaptı. Varank burada yaptığı konuşmada, Tam olarak bir sene önce proje bazlı yatırım teşvikleri kapsamında desteklediğimiz, içinde bulunduğumuz bu tesisin temellerini atmıştıkö diyerek aradan geçen bir yılda çevre düzenlemeleri ve yollar dahil olmak üzere 10 bin 500 metrekarelik bu yapının tamamlandığını, son teknoloji makinelerden oluşan hatların kurulduğunu ve 100'ün üzerinde kalifiye mühendis ile operatör istihdam edildiğini kaydetti.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİM AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR YATIRIM'

Rekor sürede tamamlanan fabrikanın ilk test üretimini gerçekleştireceklerine işaret eden Bakan Varank, Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Yine bu fabrika, Renault'un ülkemizde ve Avrupa'daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere'ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Hammadde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle, yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve dış ticaret boyutu gerçekten övgüye değer. Özetle yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir yatırım Bursa'da hayat bulmuş oldu. Hedefimiz bu ve benzeri yatırımların katlanarak artmasını sağlamakö diye konuştu.

'GELECEK POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERİ YURT İÇİNDE GELİŞTİRİP ÜRETECEĞİZ'

Geçen ay 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladıklarını hatırlatan Bakan Varank şunları kaydetti

Önümüzdeki 5 senenin yol haritası ve varmak istediğimiz hedefler çok net. Üretimde katma değer öncülüğünde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Türk sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güce sahip. Biz de tüm imkanlarımızla girişimci ve sanayicilerin yanındayız. Reel sektörün yatırım iştahını daha da artıracak politikalar tasarlıyoruz. Çağrısı çıktığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Program kapsamında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edecek, tüm destekleri bütüncül bir yaklaşımla yöneteceğiz. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Yerli ve yabancı ayrımı gözetmiyoruz, yüksek katma değerli üretim yapan tüm girişimciler bu programa başvurabilir. Bu yenilikçi ve vizyoner programla Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünleri inşallah yurtiçinde geliştirip üreteceğiz.ö

'YATIRIMLAR, ÜLKEMİZDE CİDDİ KATMA DEĞER OLUŞTURACAK'

17 yılda önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Bakan Varank, bu başarıları her türlü iç ve dış şoklara rağmen kazandıklarının altını çizdi. Diğer ülkelerin yıllarca etkisinden kurtulamayacağı hadiseleri, geliştirdikleri işbirliği mekanizmaları ve kararlılıkları sayesinde aştıklarını söyleyen Bakan Varank, Şundan hiç şüpheniz olmasın; geleceğimiz aydınlık. Bakın uluslararası kuruluşlar bile son dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı yönlü revize ediyorlar. Enflasyon ve finansman maliyetleri düşüyor. Geçtiğimiz hafta yatırım teşvik istatistiklerindeki son durumu paylaştık. Sadece ağustos ayı itibariyle; 23 milyar liralık sabit yatırımın teşvik belgesi tamamlama işlemi yapıldı ve 16 bin 575 vatandaşımız bu firmalarda istihdam edildi. Yine bu dönemde 9 milyar liralık yeni yatırıma teşvik belgesi düzenledik, bu sayede 14 binin üzerinde ilave istihdam öngörüyoruz. Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarımızla ülkemize uzun vadeli üretken yatırımlar çekmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlar, hem teknoloji transferi hem de istihdam artışlarıyla ülkemizde ciddi katma değer oluşturacak. Böylece, üretim öncülüğünde güçlü büyüme hedeflerimize daha kolay ulaşacağızö dedi.

Bakan Varank ayrıca, 2020 yılı bitmeden Renault'un hibrit otomobil modellerinin, fabrika hattından çıkmasını arzu ettiklerini ifade ederek, kısa sürede hayata geçen fabrikanın gelecekte yapılacakların somut göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA