22.06.2019 00:46
Haberler » Güncel » Haber

BURSA BALKONDAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ BUĞLEM, AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek 2'nci kattaki 4 metre yükseklikteki balkondan düşen Buğlem Ç. (8), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek 2'nci kattaki 4 metre yükseklikteki balkondan düşen Buğlem Ç. (8), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Uncu Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Dedesini görmeye giden Buğlem Ç., 2'nci kattaki balkona çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Buğlem Ç., 4 metre yükseklikten yere düşerek, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Buğlem Ç.'yi İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Buğlem Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.BURSA BALKONDAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ BUĞLEM, AĞIR YARALANDI
Kaynak: DHA
İnegöl , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:49 Muğla'da cinayet
01:45 "Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı - İZMİR
01:45 Silivri'de konteyner yangını
01:42 Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı