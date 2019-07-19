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BURSA Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Maram Necla ağır yaralandı.

19.07.2019 01:35
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Maram Necla ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Yan Sokak'ta bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Muhammed ve Nur Necla çiftinin çocuğu 1 yaşındaki Maram Necla, iddiaya göre oyun oynamak için evin balkonuna çıktı. Balkon korumalıklarına tutunarak oynayan Maram bebek bir süre sonra dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki balkondan düşerek ağır yaralandı.
Maram bebeğin düştüğünü gören mahallelinin haber vermesi üzerine durumu fark eden aile de şok geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Meram bebek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. BURSA Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Kaynak: DHA
Turgutalp, İnegöl, Güncel

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