Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BURSA Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı

Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktıBursa'nın İnegöl ilçesinde öğretmen Murat Derin, balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı.

07.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:12
Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde öğretmen Murat Derin, balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı. Barınağa götürülen kuşun tedavisine başlandı.
İnegöl ilçesinde yaşayan sınıf öğretmeni Murat Derin, öğle saatlerinde dairesinin balkonunda, uçmakta zorlanan bir ebabil kuşu gördü. Derin, ebabil kuşunu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Barınak yetkilileri tarafından, kuşun kanatlarının tutulduğu ve bu sebeple uçma yetisini kaybettiği ifade edildi. Barınaktaki veterinerler, ebabil kuşunu tedavi altına aldı.
Derin, "Bugün mübarek Berat Kandili. Bizim de bu mübarek günde, balkonumuza mübarek bir kuş misafir oldu. Ebabil kuşu, ülkemizde nadir görülen ve Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen bir kuş. Genelde yüksek yerlerde konum alıyor. Balkonumuza nasıl geldiğini bilemiyoruz, su ve yem vermeye çalıştık. Hayvan barınağına teslim ettik, veteriner arkadaşlarımız ilgilenecektir" ifadelerini kullandı. BURSA Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel

Haberin Videosu :

BURSA Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BURSA Balkonuna düşen ebabil kuşuna sahip çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ’den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz
Erdoğan’dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu (1) - Haber 16:56: İpekçilik Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor - Haber 16:56: Viranşehir semt pazarında ücretsiz maske dağıtıldı - Haber 16:56: MUĞLA 'Evimiz mezardan daha güzel' - Haber 16:56: Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 18 araca ceza yazıldı - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:04: Hayırsever kadın, dört market gezip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber