Bursa Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi

Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)
BİLGE VE AĞABEYİ BURAK TOPRAĞA VERİLDİ Babasultan Barajı
'na düşen otomobilde boğularak yaşamını yitiren fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır
'ın cenazeleri gözyaşları içinde defnedildi. Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın cenazeleri, bugün ikindi vakti İnegöl
Emirsultan Camisine getiridi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Bursa
merkezine götürülen cenazeler Alaşar Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan baba Hüseyin Çakır
, sık sık çocuklarının tabutlarına sarılarak dua etti, cenazelr taşınırken tabutlara omuz verdi.
Bursa, Burak Çakır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA